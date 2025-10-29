Си Цзиньпин и Дональд Трамп / © ТСН.ua

Разработка плана по завершению войны в Украине находится в состоянии неопределенности — ее дальнейшее продвижение в значительной степени зависит от предстоящей встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином.

Об этом сообщил источник, ознакомленный с ходом подготовки документа, в комментарии РБК-Украина.

По словам собеседника, ни одного фиксированного дедлайна или окончательно согласованного перечня пунктов, которые должен содержать план, на данный момент нет.

«Встреча Трампа с Си Цзиньпином может либо принести конкретику по Украине, либо обойтись без результатов. И от этого будет зависеть, как будут корректироваться общие планы Украины и европейских партнеров», — отметил он.

Также источник подчеркнул, что с украинской стороны ответственным за координацию процесса руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Ранее сообщалось, что запланированная встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином станет решающей для обеспечения сотрудничества Китая по санкционному давлению на Россию.

Мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский надеется, что США используют торговое соглашение для того, чтобы заставить Китай сократить закупки российской нефти.