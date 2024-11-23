План завершения войны в Украине: Зеленский сказал, чего ожидает от Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский во время 3-й Международной конференции по продовольственной безопасности Grain from Ukraine в субботу, 23 ноября, заявил, что у Украины есть все шансы закончить войну уже в следующем году. Но сначала необходимо узнать, какие предложения есть у новоизбранного президента США Дональда Трампа по завершению войны.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам Зеленского, такая возможность у него будет уже в январе.

"Мы открыты, еще раз скажу, и кстати, и лидерам африканских стран, и Азии, и арабских государств... Их предложения мы готовы увидеть. Также я хочу увидеть предложения нового президента Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что мы эти предложения увидим уже в январе", – сказал Зеленский.

Он добавил, что после этого, вероятно, у Украины будет план по завершению войны с Россией.

Напомним, новоизбранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность привлечь Ричарда Гренелла, своего бывшего руководителя разведки, на должность специального представителя по российско-украинской войне. В то же время, некоторые позиции Гренелла могут заставить украинских лидеров задуматься, ведь раньше он выступал за создание "автономных зон" как средства урегулирования войны.

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