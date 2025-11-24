ТСН в социальных сетях

Плана Трампа больше нет: в ОП заявили, что мирный документ радикально изменили

Украина и США в Женеве согласовали обновленный вариант американского мирного плана: первоначального документа из 28 пунктов больше не существует.

Мирный план США из 28 пунктов в первоначальном виде больше не актуален - документ был существенно изменен после переговоров между Украиной и США в Женеве.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Александр Бевз.

По его словам, Украина обсудила с американской стороной каждый пункт предложенного плана, после чего часть положений полностью изъята, а часть — переписана.

"Плана из 28 пунктов в том виде, в котором его все видели, больше не существует. Каждое замечание украинской стороны получило реакцию", - сообщил Бевз.

Он отметил, что вокруг документа возникло гораздо больше спекуляций, чем реальных фактов и намекнул на масштабные манипуляции, с которыми столкнулась украинская делегация во время подготовки встречи.

Также советник главы ОП передал оценку американской стороны: по словам сенатора Марко Рубио, переговоры стали "наиболее продуктивными" во взаимодействии с Украиной во время новой администрации США.

Бевз подтвердил, что по наиболее сложным и чувствительным пунктам решения будут приниматься лично президентами Украины и США.

Вечером в понедельник президент Владимир Зеленский ожидает полного доклада делегации и определит следующие шаги Киева.

