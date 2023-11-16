Планета Земля достаточно велика, чтобы две страны могли добиться успеха – китайский лидер об отношениях с США

Планета Земля достаточно велика», чтобы добиться успеха как для США, так и для Китая, — заявил китайский президент.

«Китайско-американские отношения, являющиеся важнейшими двусторонними отношениями в мире, следует воспринимать и предусматривать в широком контексте ускорение глобальных трансформаций», — сказал китайский Си Цзиньпин президенту США Джо Байдену.

Об этом пишет The Guardian.

«Отношения между Китаем и США никогда не были гладкими за последние 50 лет и более, и они всегда сталкиваются с проблемами того или иного рода. Однако они продолжали двигаться вперед среди поворотов», – добавил он.

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«Для двух крупных стран, таких как Китай и Соединенные Штаты, отвлечься друг от друга не вариант… Планета Земля достаточно велика, чтобы две страны могли добиться успеха, и успех одной страны является возможностью для другой», — резюмировал Си.

Напомним, ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил , что во время встречи Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина, которая состоится 15 ноября, главной темой станет восстановление военных связей двух государств на самом высоком уровне.

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