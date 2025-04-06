Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время спора в Белом доме / © Associated Press

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Слухи о возможности применения санкций в отношении украинских чиновников со стороны США существовали еще до спора в Белом доме во время визита президента Зеленского.

Об этом рассказала украинская дипломатка, член координационного совета Ukraine Facility Platform Лана Зеркаль в Мосейчук Podcast .

По ее словам, разговоры о санкциях появились еще при президенте Джо Байдене.

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«Я об этом слышала в Вашингтоне в Конгрессе от конгрессменов — что относительно заместителей руководителя Офиса президента Украины уже подготовлены пакеты санкций, что у них есть вся информация о счетах, о людях, хранящих средства, об электронных кошельках и т.д. Для меня было удивлением, когда я это услышала от коллег из иностранных посольств, что этот перечень уже расширен до более 230 человек, и что туда выходят все министры и все основные политики от «Слуги народа» и все остальные», — сказала украинская дипломатка.

Она подчеркнула, что это было еще задолго до того, как президент Зеленский написал свой твит, что он жалеет из-за ситуации в Овальном кабинете, а Трамп зачитал не то, что обещалось «за кулисами», а часть из твита Зеленского.

В то же время Зеркаль отметила, что из-за уязвимости украинских чиновников возможность шантажа санкциями может стать постоянным инструментом США.

«Это вообще недопустимо, когда так ведут себя партнеры. Но без оснований они бы так не поступали. И я думаю, что наших чиновников так бы не пугали эти санкции, если бы они были кристально чисты и к ним не за что было зацепиться. Здесь есть вопросы к двум сторонам», — сказала она.

При этом дипломатка отметила неприемлемость такого языка общения в международной политике.

«Если у них есть дела в отношении наших чиновников, они должны это расследовать, должны сделать это публичным, а не пугать их каждый раз перед тем, как прислать сюда новый текст соглашения, чтобы побудить украинское руководство что-нибудь подписать. Потому что быть заложником такой политики и боязни введения санкций ни вы, ни я не хотим», — подытожила она.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предположение, что спор в Овальном кабинете мог быть заранее спланированным.