Планирует ли Эрдоган уйти из политики: президент Турции назвал главную цель своей карьеры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / © Associated Press

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его не волнует дальнейшее пребывание в должности лидера страны, если ему удастся достичь главной цели — разработки и принятия новой Конституции, отвечающей демократическим реалиям страны.

Об этом пишет Anadolu.

«Наша цель — не написать Конституцию под конкретного лидера, а заложить основу для будущего государства. Меня не волнует, буду ли я переизбран или опять буду баллотироваться на пост президента. Меня беспокоит, как повысить авторитет Турции на международной арене», — заявил Эрдоган.

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Он обратил внимание, что стабильная экономическая ситуация открывает новые возможности «для перезагрузки правового поля».

«Сейчас во время глобальных трансформаций мы не можем двигаться вперед с законом, созданным в условиях „старой Турции“ и имеющим следы военного режима. За 40 лет мы четко увидели, насколько сложно объединять общество вокруг документа, не рожденного в демократическом диалоге», — подчеркнул президент Турции.

Он добавил, что во времена его премьерства [до 2014 года — уже ред.] уже была попытка разработать новую Конституцию. И хотя тогда усилия не имели успеха, они придали необходимый опыт подобной работы.

Напомним, Реджеп Тайип Эрдоган родился в Стамбуле 26 февраля 1954 года. самые высокие посты в стране он занимает уже более двух десятилетий. С 2003 по 2014 год он был премьер-министром Турции, а последние 11 лет исполняет обязанности президента. Сейчас идет третья президентская каденция Эрдогана.

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