Планирует ли Израиль выводить войска из Ливана: заявление министра обороны

Флаг Израиля / © pixabay.com

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Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что страна не будет выводить свои войска из южного Ливана. Это произошло после объявления о прекращении огня между США и Ираном, которое, по имеющейся информации, также предполагает завершение боевых действий против «Хезболла».

Об этом пишет The Times of Israel.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и я проводим четкую политику, согласно которой Армия обороны Израиля будет оставаться в зонах безопасности в Ливане, Сирии и Газе без ограничения во времени, чтобы защищать границу и израильские общины от джихадистских группировок", - заявил Кац.

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По его словам, эти зоны безопасности будут очищены от местного населения, а вся террористическая инфраструктура как наземная, так и подземная будет уничтожена. Это касается также домов в приграничных селах, которые, по утверждению израильской стороны, использовались в качестве опорных пунктов боевиков.

Кац назвал содержание зон безопасности одним из самых больших достижений ЦАХАЛа во время войны и подчеркнул, что Израиль не согласится на вывод войск из Ливана, несмотря на международное давление.

Министр также сообщил, что премьер Нетаньяху донес эту позицию до президента США Дональда Трампа и других американских чиновников. Сам Кац, по его словам, поднял этот вопрос во время разговора с министром обороны США Питом Гегсетом.

"Мы не пойдем на компромисс по безопасности Израиля и защите наших граждан и не оставим зоны безопасности", - подчеркнул он.

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Отдельно Кац предостерег Иран от каких-либо действий против Израиля в ответ на события в Ливане.

«Если Иран атакует Израиль из-за событий в Ливане, мы нанесем ответный удар со всей силой», — заявил министр.

Он подчеркнул, что Израиль руководствуется исключительно интересами своих граждан и безопасностью государства.

Заявление Каца стало первой официальной реакцией израильского руководства после оглашения о перемирии между США и Ираном.

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Ранее Трамп раскритиковал израильский удар по Бейруту . Он заявил, что атака произошла в неудачный момент, когда Вашингтон и Тегеран приблизились к заключению мирного соглашения. Он назвал израильский ответ «бессмысленным» и подчеркнул, что дальнейших атак не должно быть.

Трамп накануне обругал Нетаньяху из-за эскалации в Ливане.

«Ты, бл**ь, с ума сошел. Если бы не я, ты сидел бы в тюрьме. Я спасаю твою задницу. Теперь тебя все ненавидят. Все ненавидят Израиль из-за этого», — передает американский чиновник слова Трампа.

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