Планирует ли Трамп добиваться отставки Зеленского: министр торговли США ответил

По поводу дальнейших шагов Вашингтона и возможной паузы в военной помощи Украине, Лютник отметил, что Трамп внимательно анализирует ситуацию.

Президент США Дональд Трамп не намерен добиваться отставки Владимира Зеленского после напряженной встречи в Овальном кабинете, состоявшейся в минувшую пятницу.

Об этом заявил министр торговли США Говард Лютник в эфире CNN.

На вопрос журналистки, стремится ли Трамп к отставке украинского лидера, Лютник ответил однозначно: "Нет".

"Нет, он не вмешивается в украинскую политику", – подчеркнул министр. "Он хочет быть миротворцем".

Относительно дальнейших шагов Вашингтона и возможной паузы в военной помощи Украине Лютник отметил, что Трамп внимательно анализирует ситуацию.

"Он будет тщательно обдумывать, что делать и как реагировать", – объяснил он.

Также министр торговли подчеркнул, что Трамп ищет пути для мирного урегулирования войны:

"Он выясняет, какие инструменты он может использовать для России и Украины, чтобы посадить их за стол переговоров", — добавил Лютник.

Ранее издание Bloomberg также писало, что Дональд Трамп требует от Зеленского извинений. То же написало и издание NBC News. По его информации, представители администрации Трампа говорят, что путь к мирному соглашению о прекращении войны зависит от следующих шагов Зеленского.