Планирует ли Трамп прекратить помощь Украине: Зеленский ответил

Зеленский не слышал, чтобы Трамп говорил, что перестанет поддерживать Украину

Президент Владимир Зеленский заявил, что не слышал, что кандидат в президенты США Дональд Трамп якобы может отменить или сократить поддержку Украины.

Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции с участниками четвертого саммита Украина – Северная Европа в Исландии.

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"Трамп много говорит, но я не слышал, чтобы он говорил, что он отменит эту поддержку, перестанет поддерживать Украину. Конечно, мы не знаем, что будет. Мы понимаем все риски того, что может произойти. Наибольший риск будет, если политика США изменится", – сказал он.

Зеленский заявил, что не может спрогнозировать, кто победит на выборах США. Но он считает, что именно от президентской воли подчас зависит политика поддержки Украины. Глава государства также рассчитывает на двухпартийную поддержку Конгресса США.

"Неподдержка Украины, я считаю, будет большой победой Путина и большой проигрыш Западу, демократии и свободы. если это (прекращение помощи Украине – Ред.) произойдет. Я не уверен, что Трамп, если он станет президентом, что он действительно захочет проиграть. Проиграть – в смысле прекратить поддержку Украины. Но я согласен с вами, что именно риски есть. Именно поэтому у Украины есть собственный внутренний план, как укрепить себя", – добавил Зеленский.

Ранее Дональд Трамп обвинил президента Владимира Зеленского в том, что он якобы позволил начаться российско-украинской войне.

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