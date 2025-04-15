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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
1514
Время на прочтение
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Планирует ли Трамп приезжать в Украину: ответ на приглашение Зеленского

В Белом доме нет никаких планов по вероятной поездке Трампа в Украину.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Дональд Трамп и Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп пока не планирует посещать Украину.

Об этом на брифинге сегодня, 15 апреля, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Журналистка напомнила, что президент Зеленский недавно пригласил Дональда Трампа приехать в Украину, и спросила, видел ли американский лидер это приглашение.

«На самом деле я не говорила с президентом Трампом об этом и не знаю, видел ли он предложение Зеленского. Я уверена, что он это видел. Но я не говорила с ним об этом. Я могу спросить его, что он думает. Хотя у меня, конечно, нет никаких планов по потенциальной поездке в Украину», — ответила Левитт.

Ранее президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS News призвал Дональда Трампа приехать в Украину перед принятием решений о переговорах по прекращению огня.

Дата публикации
Количество просмотров
1514
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