Планирует ли Трамп приезжать в Украину: ответ на приглашение Зеленского

Дональд Трамп и Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп пока не планирует посещать Украину.

Об этом на брифинге сегодня, 15 апреля, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Журналистка напомнила, что президент Зеленский недавно пригласил Дональда Трампа приехать в Украину, и спросила, видел ли американский лидер это приглашение.

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«На самом деле я не говорила с президентом Трампом об этом и не знаю, видел ли он предложение Зеленского. Я уверена, что он это видел. Но я не говорила с ним об этом. Я могу спросить его, что он думает. Хотя у меня, конечно, нет никаких планов по потенциальной поездке в Украину», — ответила Левитт.

Ранее президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS News призвал Дональда Трампа приехать в Украину перед принятием решений о переговорах по прекращению огня.