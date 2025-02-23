Планирует ли Украина "переманить" Китай на свою сторону: Зеленский ответил

Зеленский также подчеркнул, что Европа уже активно думает об увеличении своей помощи Украине в случае дальнейших вызовов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не хочет думать о плане Б по завершению войны с Россией, подчеркивая важность борьбы до конца.

Об этом он сказал во время пресс-конференции Украина. Год 2025”.

Он отметил, что основная цель — сохранение поддержки со стороны Соединенных Штатов Америки, поскольку США остаются важным партнером для Украины.

Зеленский также отметил, что до начала войны у Украины был значительный товарооборот с Китаем, и сейчас, несмотря на войну, экономические отношения с Китаем остаются важными.

“Мы не можем отвергать тех или иных партнеров или помощь. Китай может сыграть важную роль, если вопрос территориальной целостности Украины станет на повестку дня», – отметил президент.

Он добавил, что хотя пока нет серьезных сигналов от Китая, в частности, о его готовности помочь Украине в борьбе с Россией, Украина не исключает возможности такой помощи в будущем.

Напомним, желание всех – заставить Путина окончить горячую фазу войны. Для ее завершения необходимо обеспечить гарантию безопасности для Украины.

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