Планируют ли США отправлять военных инструкторов в Украину: у Байдена ответили

Соединенные Штаты Америки не планируют отправлять своих военных инструкторов в Украину.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет The Guardian.

"Со своей стороны, мы не планируем учебную миссию в Украине", — сказал Салливан.

Он добавил, что Украине нужно больше систем противовоздушной обороны, над чем сейчас работает Вашингтон. Также украинские защитники нуждаются в "постоянном потоке оружия", который им будут предоставлять США.

Напомним, на днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Франция отправит военных инструкторов в Украину. По его словам, они скоро посетят украинские учебные центры и ознакомятся с их инфраструктурой и персоналом.

Экс-командующий полка морской пехоты Франции Пер де Йонг говорит, что в Украине находятся французские военные инструкторы еще с начала полномасштабного вторжения. Он считает, что объявление отправки инструкторов повлияет только на рост их количества.

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