Планируют ли США с Израилем "бомбить Иран": ответ Трампа

Президент США Дональд Трамп хотел бы видеть соглашение Израиля и Ирана. Это нужно, что "контролировать, проверять, инспектировать".

Об этом Трамп сказал в интервью Fox News.

"Знаете, многие люди думают, что мы или Израиль собирается напасть на Иран. Но в этом мы нужны Израилю. Мы всем нужны. У нас есть оружие. Мы имеем силу. Мы очень сильны. Я восстановил нашу армию. Люди забывают. Они (Байден – ред.) не должны были давать много Афганистану, что они сделали. Они многое дали. Для этого не было оснований", – утверждает глава США.

Трамп подчеркнул, что США очень сильны, потому что у них есть вещи, которых нет ни у кого. Потому Штаты нужны Израилю.

"Но все думают, что Израиль, с нашей помощью или с нашего одобрения, войдет и разбомбит их чертовски. Я бы предпочел, чтобы этого не произошло. Я бы лучше увидел соглашение с Ираном. Соглашение, чтобы контролировать, проверять, инспектировать, а затем взорвать или просто убедиться, что ядерного оружия больше нет".

Ранее Израиль вслед за Соединенными Штатами заявил о выходе из Совета ООН по правам человека.

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