"Планы 100% у Путина готовы": Климкин считает, что РФ совершит операцию по "присоединению" Беларуси

Лукашенко понимает, что у Путина есть планы по присоединению Беларуси к РФ на "каких-то условиях федеральных округов".

Такое мнение в интервью НВ высказал бывший глава МИД Украины Павел Климкин.

Так, по его мнению, Лукашенко не давал согласия главе Кремля на вхождение Беларуси в РФ — "так, чтобы Путин сказал: "Ну вот наконец-то возвращаем себе Беларусь". Но в то же время он понимает, что у Путина такие планы есть.

"А под нынешними санкциями, что может экономически сделать Беларусь? Раньше она была "черным", "серым" каналом экспорта товаров в Россию. А сейчас Лукашенко прекрасно понимает, что и экономически, и план безопасности для него это путь в никуда. И он также понимает и испытывает своим животным ощущением власти, что в какой-то момент Путин совершит операцию по вхождению Беларуси в состав России на каких-то условиях федеральных округов, чего-то еще. Я думаю, что планы 100% у России готовы", — сказал бывший глава МИД Украины.

Напомним, что РФ с первых дней широкомасштабной войны против Украины использует армию Лукашенко и территорию Беларуси для ведения боевых действий, запусков ракет, обстрелов. В феврале с территории Белоруссии также произошло наступление армии РФ.

Также следует отметить, что с февраля существует угроза нападения и самой Беларуси. Россия накапливает там свои войска и постоянно проводит совместные военные учения. Сам Путин не раз проводил переговоры с Лукашенко, чтобы тот согласился на новое наступление на Украину.

В то же время глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отмечает, что заявления о "повторном наступлении из Беларуси" — это информационная спецоперация России против Украины.

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