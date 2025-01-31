Планы Китая по Панамскому каналу: Рубио озвучил угрозу

Как на риск для США Рубио указал на гонконгскую компанию, управляющую двумя портами на входах в канал.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Китай в случае конфликта с его страной планирует заблокировать Панамский канал. Вашингтон планирует решить проблему, которая является угрозой для национальной безопасности.

Об этом Рубио рассказал в интервью Sirius XM The Megyn Kelly Show, сообщает Reuters.

Госсекретарь повторил некоторые тезисы президента США Дональда Трампа по поводу влияния Китая на стратегический водный путь. Американский лидер в своей инаугурационной речи обвинил Панаму в том, что вопреки обязательству, которое она взяла на себя в 1999 году вместе с получением в собственность канала, на сегодняшний день его контролирует Китай. Трамп пообещал вернуть канал под контроль США, но не сказал, когда и каким образом.

Как на риск для США Рубио указал на гонконгскую компанию, управляющую двумя портами на входе в канал в Атлантику и Тихий океан, ведь "они должны делать все, что им скажет китайское правительство".

"И если правительство Китая во время конфликта скажет им закрыть Панамский канал, им придется это сделать. На самом деле я не сомневаюсь, что они планируют это сделать в случае непредвиденных обстоятельств. Это прямая угроза", – заявил госсекретарь.

Ранее во время визита Рубио в Панаму ее президент Хосе Рауль Мулино исключил возможность обсуждения контроля над каналом. Лидер государства сказал: "Канал принадлежит Панаме".

Заметим, хотя Панама администрирует сам канал, двумя портами по обе стороны управляет публичная гонконгская компания CK Hutchinson. Другими портами поблизости управляют частные компании из США, Сингапура и Тайваня.

Госсекретарь США не повторил обещание Трампа вернуть канал. В то же время настаивал на том, что Штаты собираются решить проблемы, которые поднял президент. Рубио сказал, что нынешняя ситуация "просто не может продолжаться".

"Я бы сказал, что канал уже в объятиях китайцев", – акцентировал политик, выразив надежду на решение вопроса в ближайшее время.

Напомним, Панама пожаловалась в ООН на заявление Трампа, который пообещал снова "завладеть Панамским каналом".