Планы на победу и масштабная воздушная тревога в Украине: главные новости ночи 5 ноября 2022

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 5 ноября 2022 года:
- Стало известно, что Украина сочтет победой в войне с Россией: видение согласовали с западными партнерами. Читать дальше –>
- Через несколько минут после полуночи 5 ноября 2022 года в Никополе Днепропетровской области прозвучали мощные взрывы. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. Читать дальше –>
- Винниччину атаковали "шахиды". "Воздушная тревога. Атака "шахидов". Военные работают" — об этом в сообщении после полуночи 4 ноября 2022 написал глава Винницкой ОВА Сергей Борзов. Читать дальше –>
- В ночь на 5 ноября 2022 года в ряде украинских областей объявлена воздушная тревога. Читать дальше –>
- Имущество профсоюзов может стать государственной собственностью: Верховная Рада поддержала законопроект. Читать дальше –>
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