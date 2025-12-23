Планы Путина на войну: аналитик назвал главный страх Кремля

Владимир Путин / © Getty Images

Российский диктатор Владимир Путин продолжает публично продвигать нарративы об «исторических землях», пытаясь убедить мир в готовности вести затяжную войну. Однако за агрессивной риторикой скрываются реальные опасения Кремля потерять геополитическую субъектность и попасть в полную зависимость от Пекина.

Такое мнение высказал руководитель Центра общественной аналитики «Башня» Валерий Клочок для «24 Канала».

Аналитик обращает внимание на интересную деталь в выступлениях главы Кремля. Во время последней «прямой линии» Путин, ранее постоянно апеллировавший к термину «Новороссия», на этот раз избежал его упоминания. Также диктатор лишь вскользь упомянул об условиях 2024 года.

По словам эксперта, на встречах с военным руководством, в частности министром обороны РФ Андреем Белоусовым, Путин заявляет о готовности воевать даже в 2026 году.

Клочок убежден: если Путин и пойдет на сценарий заморозки войны, то сделает это с одной стратегической целью — избежать превращения России в сырьевой придаток Китая.

Для этого Москве жизненно нужно вернуть хотя бы часть экономических отношений с Соединенными Штатами Америки. Именно этим Вашингтон может давить на РФ.

«Он хочет сконцентрировать свои ресурсы для увеличения наступательных возможностей на будущее, налаживания экономических отношений с США. А цель у этого одна — избежать углубления зависимости от Пекина», — подчеркнул эксперт.

Эксперт подчеркнул, что зависимость Москвы от Пекина еще не достигла 100%, хотя процент уже критически высок. Заморозка конфликта дает Путину шанс балансировать и удержаться на плаву как самостоятельный игрок.

Он подчеркнул, что ситуацию следует рассматривать комплексно, ведь Китай внимательно следит за ходом событий.

Напомним, по данным Financial Times, российские генералы и спецслужбы систематически украшают доклады о ситуации на фронте для Владимира Путина — завышают потери Украины и преуменьшают собственные поражения.

Поэтому российский диктатор верит в возможность скорой победы и отказывается от выгодных для себя условий завершения войны, которые предлагают США.

Издание отмечает, что за информирование Путина отвечает начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, а распространение дезинформации, в частности о якобы захвате Купянска, критикуют даже пророссийские Z-блогеры.