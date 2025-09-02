Планы Путина "выходят за пределы Украины": в Бундесвере сделали заявление

Владимир Путин. / © Telegram / Центр противодействия дезинформации

Планы диктатора-президента Российской Федерации Владимира Путина "выходят за пределы Украины".

Об этом он заявил генеральный инспектор немецкого Бундесвера, генерал Карстен Бройер, сообщает DW.

Именно поэтому, подчеркнул военный, целью масштабных учений Quadriga 2025 вместе с 13 странами-партнерами является усиление сдерживающего фактора и повышение собственной боеготовности. Кроме того, генерал отметил "агрессивное поведение России", которое представляет угрозу для Балтийского региона.

По его словам, Путин "смотрит на нас, его планы выходят за пределы Украины". Бройер добавил, мол, пока у Бундесвера нет никаких сведений о подготовке России к нападению, военнослужащие находятся в состоянии готовности.

Немецкий генерал отметил, что эти военные учения частично совпадают с российско-белорусскими "Запад 2025". Впрочем, пояснил он, Берлин хочет "сдерживать, а не провоцировать эскалацию", призвав "не попадать на уловки" российской дезинформации.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял о том, что ФРГ уже в конфликте с Россией. Действия Москвы в последнее время, говорит немецкий политик, дестабилизируют большую часть его страны. В частности, влияя на ее инфраструктуру.

Между тем аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что Кремль начал информационную кампанию, чтобы повлиять на принятие решений на Западе. Речь идет о трех риторических линиях - как вот обвинения европейских государств в затягивании войны в Украине, ядерные угрозы в адрес западных государств и утверждение о неизбежности победы России в так называемой "сво".