Планы РФ относительно «второй Украины»: кого избрал Путин как следующую жертву — Welt

Угроза НАТО: Россия готовит военные базы возле Финляндии / © Associated Press

Реклама

Спутниковые снимки показывают, что Россия увеличивает свой военный потенциал на границе с Финляндией. Эксперты по безопасности рассматривают это как подготовку к периоду после войны в Украине.

Об этом пишет немецкое издание Welt.

Реклама

По мнению издания, Путин может готовиться к трем сценариям. Аналитики отмечают, что войска РФ все еще в значительной степени вовлечены в агрессивную войну против Украины. Однако Кремль уже готовится к увеличению своих возможностей вдоль северо-восточной границы НАТО после войны. К такому выводу пришли расследования нескольких скандинавских и балтийских СМИ, которые вместе с экспертами проанализировали спутниковые снимки российской деятельности в регионе.

Реклама

На снимках видны несколько мест, где строится или расширяется военная инфраструктура. Одним из самых больших проектов является расширение военной базы в Печенге, на крайнем севере, на границе с Финляндией и Норвегией. Москва намерена расширить дислоцированную там бригаду в дивизию, как объявило Министерство обороны России, увеличив ее численность примерно с 4000 до 10 000 солдат. Как показывают спутниковые снимки, для этой цели был вырублен один квадратный километр леса. Сейчас строится более пятидесяти зданий.

Вблизи города Кандалакша, примерно на той же широте, что и финский город Рованиеми, Москва строит новую военную базу, на которой, по сообщению, разместятся артиллерийская бригада и части инженерной бригады общей численностью около 2000 солдат.

Третью большую строительную площадку можно наблюдать в Новой Вилге вблизи Петрозаводска. Там десятилетиями не было размещено войск; Теперь гарнизон может быть использован для нового 44-го армейского корпуса, который Россия планирует создать в Республике Карелия.

«То, что мы сейчас наблюдаем в соседних с Финляндией регионах, заключается в том, что Россия строит инфраструктуру для размещения большего количества войск», — говорит старший научный сотрудник Финского института международных отношений (FIIA) Матти Песу. Хотя приоритетом российских вооруженных сил остается пребывание в Украине, «они обеспечивают готовность инфраструктуры на случай, если в будущем появятся дополнительные ресурсы».

Реклама

© Die Welt

В целом эксперты, на которых ссылаются в отчете, предполагают, что Россия планирует разместить в регионе до 115 000 солдат — примерно столько же, сколько было во время Холодной войны. По оценкам, это количество составляет около 20 000.

Некоторые наблюдатели рассматривают этот шаг как подготовку к полномасштабной войне с обычными вооруженными силами. «Мы не считаем, что их размещают там только для показухи», — цитируется в отчете руководитель шведской разведки Томас Нильссон. «Речь идет о возможности противостоять НАТО в более масштабном конфликте позже».

Нильссон и другие опрошенные эксперты считают следующие три года «совершенно опасными», поскольку оборонные возможности европейских государств НАТО все еще развиваются.

Существуют разные теории относительно точной роли, которую будут играть новые базы вдоль финской границы в таком худшем сценарии. Москва уже создала Ленинградский военный округ в 2024 году, после вступления Швеции и Финляндии в НАТО, которая с тех пор охватывает весь северо-западный регион вдоль границы НАТО.

Реклама

Этот регион имеет важное значение для военной стратегии России: российский Северный флот расположен на Кольском полуострове, соединенном с материком лишь относительно узкой полосой суши; этот флот предназначен для обеспечения способности Москвы нанести ответный ядерный удар в случае войны.

«Однако российское мышление включает в себя мнение, что оборонные меры могут проходить также на территории соседних стран. И именно здесь это становится экзистенциальным вопросом для Финляндии», — говорит Матти Песу.

Другая возможность состоит в том, что Россия планирует отвлекающий маневр для потенциального нападения на страны Балтии. Финляндия будет иметь решающее значение для поддержки стран Балтии в кризисной ситуации: если Россия свяжет силы НАТО на финской границе, это ослабит обороноспособность в других местах.

Правительство Финляндии, со своей стороны, приняло меры предосторожности и, среди прочего, недавно отменило многолетний запрет на ядерное оружие в стране. Транзит и временное хранение ядерного оружия теперь разрешены для целей обороны. Это вызвало резкую реакцию у России.

Ранее посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина никогда не будет в НАТО.

Новости партнеров