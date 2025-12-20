Планы России на 2027 год: Буданов сказал, какие страны Путин собирается оккупировать следующими

Кирилл Буданов

Реклама

Россия скорректировала план нападения на страны Запада. Ранее Москва хотела сделать в 2030 году, однако в настоящее время срок сократился.

Об этом сказал глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью LB.ua.

«Согласно основному плану, РФ должна была быть готова к началу действий в 2030 году. Сейчас планы скорректированы, пересмотрены в сторону сокращения сроков на 2027 год. Это страны Балтии», — сказал он.

Реклама

Также он подчеркнул, что Россия стремится оккупировать страны Балтии.

«Польша сейчас согласно планам, которые нам известны, рассматривается сугубо для ударов, для военной кампании без захвата», — добавил он.

Ранее сообщалось, что отчеты американской разведки указывают на то, что диктатор Путин не намерен останавливаться на Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. Его целью является контроль над всей Украиной, а также более широкий план по возвращению под контроль Москвы территорий бывшего СССР.