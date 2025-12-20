- Дата публикации
Планы России на 2027 год: Буданов сказал, какие страны Путин собирается оккупировать следующими
Россия изменила план нападения на страны Запада. Это может произойти раньше, чем ожидается.
Россия скорректировала план нападения на страны Запада. Ранее Москва хотела сделать в 2030 году, однако в настоящее время срок сократился.
Об этом сказал глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью LB.ua.
«Согласно основному плану, РФ должна была быть готова к началу действий в 2030 году. Сейчас планы скорректированы, пересмотрены в сторону сокращения сроков на 2027 год. Это страны Балтии», — сказал он.
Также он подчеркнул, что Россия стремится оккупировать страны Балтии.
«Польша сейчас согласно планам, которые нам известны, рассматривается сугубо для ударов, для военной кампании без захвата», — добавил он.
Ранее сообщалось, что отчеты американской разведки указывают на то, что диктатор Путин не намерен останавливаться на Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. Его целью является контроль над всей Украиной, а также более широкий план по возвращению под контроль Москвы территорий бывшего СССР.