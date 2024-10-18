Планы Зеленского, Трампа, Харрис не завершат войну в Украине – Bloomberg

Мирное соглашение – хорошее оно или плохое для Украины – не принесет долгосрочного "решения этой саги". Путин не отказался от того, чтобы сделать Украину российской сатрапией.

У кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис нет единого мнения о переговорах с президентом России Владимиром Путиным по Украине. А План победы президента Украины Владимира Зеленского не получил значительной поддержки в США.

Об этом в статье для Bloomberg пишет обозреватель Хэл Брэндс – старший научный сотрудник Американского института предпринимательства, член Совета по внешней политике Госдепартамента США.

Автор отмечает, что "война в Украине идет плохо для хороших парней". В то же время, широко разрекламированный План победы Украины, в который входит толчок к членству в НАТО, не получил значительной поддержки США.

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"Поскольку перспективы у Украины ухудшаются, в Вашингтоне растет давление по урегулированию путем переговоров. Проблема заключается в том, что никто не придумал, как превратить ухудшение ситуации в поле боя в достойный мир", — отмечается в статье.

План Трампа самый простой: собрать Путина и Зеленского как можно быстрее и угрожать обоим ужасным последствиям, если война не прекратится. По мнению обозревателя, Трамп мог бы сказать Зеленскому, что тот рискует лишиться помощи США, если не заключит соглашение. А Путину мог бы сказать, что США увеличат эту помощь или ударят по Москве более жесткими санкциями в случае сопротивления со стороны России.

"Можно подозревать, что план Трампа направлен не на обеспечение благоприятного мира, а на обеспечение мира любой ценой. Трамп, похоже, предполагает, что Украина откажется от своих оккупированных территорий (возможно, обменяв свои позиции в России под Курском на незначительные уступки) и, вероятно, согласится на ограничение своих отношений с Западом в обмен на прекращение огня, которое будет длиться ни на минуту дольше, чем хочет Путин", – говорится в материале.

Второй подход, который поддерживают в демократических кругах по вопросам нацбезопасности, более реалистичен, поскольку признает, что Украине нужна лучшая позиция. США будут продолжать помогать украинцам защищать их территорию, надеясь в конечном счете сделать цену российского наступления непомерно высокой. Вашингтон может умеренно усилить санкции, преследуя некоторые китайские банки, способствующие стратегической торговле с Россией. И если Харрис победит на выборах, она может искать возможность предоставить еще один пакет помощи Украине, чтобы показать Путину, что он не может пережить Запад, и помочь Киеву восстановиться, по крайней мере, до угрозы нового наступления. Тогда, может быть, Украина и Запад могли бы вести дипломатию с позиции единства и силы.

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Однако, как отмечает автор статьи, этот подход также имеет очевидную слабость.

"Если поддержка, оказываемая США до сих пор, не заставила Путина сдаться, почему стратегия, содержащая по сути больше того же, теперь сработает? Действительно, Путин платит ужасную цену за километр; он не может вечно нести большие потери в живой силе и технике. Но учитывая, что население России почти в четыре раза превышает население Украины, армия Зеленского может стечь кровью раньше, чем это сделает армия Путина", – говорится в материале.

Отмечается, что речь идет о том же противоречии, которое преследует политику США с февраля 2022 года. Вашингтон хочет победы Украины. Но по очевидным и понятным причинам – из-за тяги конкурирующих приоритетов в Тихом океане, страха эскалации с Россией – он также хочет ограничить участие США.

Сегодня многие считают, что мирное соглашение уменьшит расходы и риски, которые США испытывают, поддерживая Украину. Но простое заключение сделки, не являющейся капитуляцией, может потребовать больших затрат и рисков, чем американцы соглашались до сих пор.

Разговоры о компромиссе со стороны США придают Путину уверенность, что все идет так, как он хочет. Президент РФ мог бы ответить на мирную инициативу, отстаивая свои максималистские цели – аннексию нескольких областей, резкое ограничение суверенитета Украины, возможно, свержение ее правительства – в то время как его силы продолжают наносить удары. Или, напротив, Путин мог бы подыграть, если он считает, что деэскалация сейчас может создать для него победу позже.

Обозреватель считает, что предложение о прекращении огня вдоль текущей линии фронта положило бы бремя продолжения войны на Украину. Прекращение огня может привести к смягчению санкций против РФ. И если на выборах президента победит Трамп, и в Вашингтоне будет преобладать дух "Америка, прежде всего", Запад может потерять интерес к Украине, когда прекратится стрельба.

"Действительно, мирное соглашение – хорошее оно или плохое для Украины – не принесет долгосрочного решения этой саги. Путин не отказался от того, чтобы сделать Украину российской сатрапией. Опустошенная разоренная Украина не сможет защититься сама. Поэтому ни одно урегулирование не будет длительным, если Запад не предоставит Украине долгосрочные гарантии безопасности, а также военную и финансовую помощь, необходимую для того, чтобы убедить Путина, что возобновление конфликта является плохой идеей", – отмечается в статье.

Автор добавил – если США под руководством Трампа или Харрис не столкнутся с этой проблемой напрямую, конец войны может просто начать отсчет до следующей.

К слову, украинский журналист, публицист Виталий Портников считает, что политическое решение в войне невозможно. К окончанию войны может привести только отсутствие потенциала для ее продолжения.

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