Плата за голоса в Раде: подозрение получил еще один нардеп — СМИ
Круг фигурантов по делу о систематическом подкупе парламентариев расширяется.
НАБУ объявило о подозрении пятому народному депутату по делу о системном получении неправомерной выгоды за голосования в Верховной Раде. Речь идет о члене фракции «Слуга народа» Михаиле Лабе.
Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Ранее издание информировало, что подозрения по этому делу также получили другие «слуги народа»: Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский и Юрий Кисель. Подозрение готовилось и для нардепа Юрия Корявченкова, но он выехал из Украины.
Заметим, в Верховную Раду Лабу избрали как выдвиженца партии «Слуга народа» по избирательному округу №70 в Закарпатской области. Он является членом парламентского Комитета по вопросам бюджета.
Напомним, 27 декабря стало известно, что НАБУ и САП ликвидировали организованную преступную группу, состоявшую из действующих народных депутатов Украины. Следствие установило, что парламентарии систематически получали взятки за голосование в Верховной Раде в пользу заинтересованных сторон.