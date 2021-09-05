Племянница Трампа рассказала об его отношении к Путину и другим лидерам стран

Родственница бывшего президента США назвала его "прирожденным автократом".
Экс-президент США Дональд Трамп во время своего срока у власти придавал большее значение мнению российского коллеги Владимира Путина, нежели позиции других лидеров стран.
Об этом заявила в интервью Business Insider его племянница Мэри Трамп.
По ее словам, политик не впечатлялся президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель и ценил выше точку зрения президента России, а также лидера КНДР Ким Чен Ына.
Женщина утверждает, что ее дядя не любит иметь дело с коллегами, "желающими заниматься дипломатией".
"Единственная вещь, которая имеет для него значение, — это то, что он считает силой с его точки зрения", — сказала она.
Также родственница экс-президента США назвала его "прирожденным автократом".
Заметим, что ранее Трамп провел первый митинг после своего ухода из Белого дома. На мероприятие собрались тысячи человек, но пока Трамп, в основном, повторял заявления, звучавшие на протяжении последних нескольких месяцев.
Также Трамп работает над "важным проектом", но не сказал каким.
Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд запустил собственную онлайн-платформу для общения со своими поклонниками. Отмечается, что платформа позволяет американскому экс-лидеру публиковать посты, изображения и видеозаписи.
Напомним, бывший лидер США Дональд Трамп вдохновил шутников на создание сотен тысяч мемов. Да он и сам не прочь посмеяться. Каким мир запомнит Дональда Трампа, сколько длилось его рекордное рукопожатие с президентом Франции и детали внешности политика стали предметом обсуждений в интернете.
Читайте также:
- Трамп серьезно рассматривает идею снова пойти в президенты США, поскольку "скучает за помощью людям"