Племянница Трампа рассказала об его отношении к Путину и другим лидерам стран

Племянница Трампа рассказала об его отношении к Путину и другим лидерам стран

Родственница бывшего президента США назвала его "прирожденным автократом".

Экс-президент США Дональд Трамп во время своего срока у власти придавал большее значение мнению российского коллеги Владимира Путина, нежели позиции других лидеров стран.

Об этом заявила в интервью Business Insider его племянница Мэри Трамп.

По ее словам, политик не впечатлялся президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель и ценил выше точку зрения президента России, а также лидера КНДР Ким Чен Ына.

Женщина утверждает, что ее дядя не любит иметь дело с коллегами, "желающими заниматься дипломатией".

"Единственная вещь, которая имеет для него значение, — это то, что он считает силой с его точки зрения", — сказала она.

Также родственница экс-президента США назвала его "прирожденным автократом".

Заметим, что ранее Трамп провел первый митинг после своего ухода из Белого дома. На мероприятие собрались тысячи человек, но пока Трамп, в основном, повторял заявления, звучавшие на протяжении последних нескольких месяцев.

Также Трамп работает над "важным проектом", но не сказал каким.

Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд запустил собственную онлайн-платформу для общения со своими поклонниками. Отмечается, что платформа позволяет американскому экс-лидеру публиковать посты, изображения и видеозаписи.

Напомним, бывший лидер США Дональд Трамп вдохновил шутников на создание сотен тысяч мемов. Да он и сам не прочь посмеяться. Каким мир запомнит Дональда Трампа, сколько длилось его рекордное рукопожатие с президентом Франции и детали внешности политика стали предметом обсуждений в интернете.

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