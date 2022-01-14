Племянник Назарбаева Самат Абиш остается первым заместителем главы КНБ Казахстана

Между тем экс-главу КНБ Казахстана и двоих его заместителей задержали, их обвиняют в госизмене.

Самат Абиш продолжает занимать должность первого заместителя главы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан и сейчас находится в отпуске.

Об этом со ссылкой на КНБ Казахстана сообщает KazTAG.

"В связи с поступающими запросами сообщаем, что С. Абиш продолжает занимать должность первого заместителя председателя КНБ РК. Сейчас он находится в ежегодном отпуске", — говорится в заявлении ведомства.

Отметим, что Абиш является родным племянником первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Напомним, что 6 января в Казахстане задержали близкого к Назарбаеву бывшего главу Комитета нацбезопасности Карима Масимова, которому инкриминируют госпредательство и попытку насильственного захвата власти.

Под следствием также находятся начальник службы специального назначения "А" Ануар Садикулов и заместитель председателя КНБ РК Даулет Ергожин.

В начале 2022 года несколько дней подряд в Казахстане продолжались протесты из-за цены на сжиженный газ, на фоне которых президент страны Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения и обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке.

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С 6 января в Казахстан от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности, в частности от России, стали прибывать миротворческие силы.

7 января президент заявил, что отдал силовикам приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. В тот же день вечером власти сообщили о взятии под контроль городов и почти полном восстановлении порядка.

13 января ОДКБ официально объявила о завершении военной операции в Казахстане и приступила к выводу войск.

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