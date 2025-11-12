"Пленки НАБУ": Зеленский звонил Галущенко после SMS от Миндича

Президент Украины Владимир Зеленский / © president.gov.ua

Один из эпизодов из «пленок НАБУ» свидетельствует о том, что президент Украины Владимир Зеленский позвонил министру юстиции (экс-министру энергетики) Герману Галущенко после сообщения от бизнесмена Тимура Миндича.

Об этом шла речь во время выступления прокурора САП на заседании Высшего антикоррупционного суда 12 ноября.

Прокурор привел один из эпизодов разговора между Галущенко, Миндичем и бизнесменом Александром Цукерманом. Представитель САП отметил, что этот эпизод «подтверждает влияние Миндича».

Во время разговора Галущенко позвонил Зеленский.

«Здрасте Владимир Александрович, здрасте, все, есть. Есть…» — процитировали слова Галущенко.

Из контекста дальнейшего разговора его участников следует, что президент позвонил министру юстиции после того, как Миндич написал сообщение Зеленскому.

Во время разговора Цукерман, обращаясь к Галущенко, иронично высказался об этом факте: «А ты говорил, что никто с тобой ни о чем не разговаривает, а тут на тебе…».

Миндич ответил на эти слова: «А, да, прочитал SMS-ку». Вероятно, бизнесмен имел в виду переписку с Зеленским.

Галущенко поинтересовался, что именно Миндич написал президенту, а тот ответил: «Что Гера хочет с тобой поговорить». Далее участники разговора иронизировали по поводу этого сообщения.

Галущенко спросил у Миндича: «И что мне с ним?» Очевидно, министр просил у бизнесмена совета для общения с президентом.

«Да слушай, Владимир Александрович, да все, вы же понимаете, идти мне в дворники тоже не с руки, я сделаю все, что вы скажете, все, что вам надо, я ваш…» — ответил Миндич.

После этого из разговора становится понятно, что министр собрался ехать к Зеленскому.

Напомним, НАБУ и САП провели спецоперацию «Мидас», разоблачив коррупцию в энергетической сфере и «Энергоатоме». Уже объявлено 7 подозрений и задержаны пять человек. По версии детективов, фигуранты требовали откаты до 15% от подрядчиков, в частности тех, что строили защиту энергообъектов, и отмыли 100 млн долл.

Руководителем преступной организации НАБУ назвало «Карлсона» (по данным нардепа Ярослава Железняка, речь идет о Миндиче), который координировал влияние на чиновников.

10 ноября по этому делу состоялись обыски у Миндича, Галущенко, его экс-советника Игоря Миронюка и в компании «Энергоатом».

12 ноября правительство отстранило Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции. Сам чиновник заявил, что «полностью согласен» с решением Кабмина, считая отстранение на время расследования «цивилизованным и правильным сценарием».