«Пленки Тимошенко»: нардеп прокомментировала аудиозаписи НАБУ

Депутат и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко заявила, что обнародованные пленки НАБУ, на которых якобы фигурирует ее голос, сфальсифицированы. Такого разговора «не было никогда в ее жизни».

Об этом она заявила 16 января перед заседанием Высшего антикоррупционного суда, где ей будет избираться мера пресечения.

«Я хочу очень четко сказать, что никогда таких слов (как на аудиозаписях НАБУ — Ред.) не говорила. Сегодня я предоставлю доказательства в суде, что эта аудиодорожка сфальсифицирована… Никогда в жизни такого разговора не было. Никогда в жизни», — заявила Тимошенко.

По ее словам, сегодня защита предоставит оригиналы аудиоматериалов для проведения независимой экспертизы.

«Мы сделаем независимую экспертизу, которая даст ответы. Я считаю это абсолютно заказным политическим действом потому, что у меня есть политическая позиция, очень четкая. Все больше и больше депутатов Верховной Рады становится на мою позицию», — говорит лидер «Батькивщины».

Дело против себя, в частности, возможная мера пресечения, браслет и 50 млн грн залога, называет «политическим заказом».

«Нет никакой необходимости в таких залогах и таких ограничениях. Это все делается исключительно как большая пиар-акция. Я думаю, в процессе суда вы все это увидите. Я очень надеюсь, что судья сделает этот процесс публичным», — подчеркнула Тимошенко.

Дело Тимошенко

14 января стало известно, что Юлия Тимошенко получила подозрение от НАБУ и САП о предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам. За день до этого прошли обыски в офисе ее политсилы «Батькивщина». Депутат опровергла все обвинения, назвав их необоснованными и ничем не доказанными.

НАБУ обнародовало записи разговоров с Юлией Тимошенко. По материалам следствия, в ходе разговоров обсуждался ежемесячный формат выплат. В частности, фигурантка отмечала, что средства будут передаваться за будущие голосования, а сотрудничество будет носить постоянный характер.

Накануне в САП сообщили, что для подозреваемой в коррупции депутаты будут просить избрать меру пресечения в виде залога в размере 50 млн грн. Впрочем, Тимошенко заявила, что не может уплатить такой залог из-за блокирования банковских счетов еще до решения суда.