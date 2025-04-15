Пленные китайцы просят власть забрать их домой: Пекин отреагировал

Граждане Китая на войне в Украине. / © СБУ

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Правительство Китая отрицает причастность к участию своих граждан в войне России. КНР обещает после проверки всех обстоятельств оценить действия пленных в Донецкой области китайцев в соответствии с национальным законодательством.

Об этом заявил спикер китайского МИД Линь Цзянь, сообщает "Укринформ".

"Позиция китайского правительства очень четкая. Мы издали многочисленные предупреждения и попросили граждан Китая держаться подальше от зон вооруженных конфликтов, избегать участия в вооруженных конфликтах в любой форме и избегать участия в военных операциях любой стороны", - подчеркнул дипломат.

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По его словам, поведение отдельных граждан КНР за рубежом "китайская сторона будет рассматривать в соответствии с действующим законодательством и будет предпринимать необходимые консульские и другие действия".

По словам дипломата, правительственные ведомства Китая все еще проверяют информацию о плененных на войне в Украине китайцах и уточняют все связанные с этой ситуацией обстоятельства.

Позиция Китая по отношению к "украинскому кризису" (так в КНР называют войну - Ред.) является последовательной и четкой и заключается в "содействии мирным переговорам для прекращения конфликта".

Напомним, несколько дней назад украинский президент Владимир Зеленский заявил, что два гражданина Китая были захвачены на поле боя. Они воевали за агрессорку Россию.

Дата публикации 19:34, 14.04.25 Количество просмотров 42 Шок! Китайские пленники заговорили! Услышьте первым признание!