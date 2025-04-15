ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
2058
Время на прочтение
1 мин

Пленные китайцы просят власть забрать их домой: Пекин отреагировал

Власти Китая заявили, что оценят поведение этих граждан.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Граждане Китая на войне в Украине.

Граждане Китая на войне в Украине. / © СБУ

Правительство Китая отрицает причастность к участию своих граждан в войне России. КНР обещает после проверки всех обстоятельств оценить действия пленных в Донецкой области китайцев в соответствии с национальным законодательством.

Об этом заявил спикер китайского МИД Линь Цзянь, сообщает "Укринформ".

"Позиция китайского правительства очень четкая. Мы издали многочисленные предупреждения и попросили граждан Китая держаться подальше от зон вооруженных конфликтов, избегать участия в вооруженных конфликтах в любой форме и избегать участия в военных операциях любой стороны", - подчеркнул дипломат.

По его словам, поведение отдельных граждан КНР за рубежом "китайская сторона будет рассматривать в соответствии с действующим законодательством и будет предпринимать необходимые консульские и другие действия".

По словам дипломата, правительственные ведомства Китая все еще проверяют информацию о плененных на войне в Украине китайцах и уточняют все связанные с этой ситуацией обстоятельства.

Позиция Китая по отношению к "украинскому кризису" (так в КНР называют войну - Ред.) является последовательной и четкой и заключается в "содействии мирным переговорам для прекращения конфликта".

Напомним, несколько дней назад украинский президент Владимир Зеленский заявил, что два гражданина Китая были захвачены на поле боя. Они воевали за агрессорку Россию.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
2058
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie