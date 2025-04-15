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Пленные китайцы просят власть забрать их домой: Пекин отреагировал
Власти Китая заявили, что оценят поведение этих граждан.
Правительство Китая отрицает причастность к участию своих граждан в войне России. КНР обещает после проверки всех обстоятельств оценить действия пленных в Донецкой области китайцев в соответствии с национальным законодательством.
Об этом заявил спикер китайского МИД Линь Цзянь, сообщает "Укринформ".
"Позиция китайского правительства очень четкая. Мы издали многочисленные предупреждения и попросили граждан Китая держаться подальше от зон вооруженных конфликтов, избегать участия в вооруженных конфликтах в любой форме и избегать участия в военных операциях любой стороны", - подчеркнул дипломат.
По его словам, поведение отдельных граждан КНР за рубежом "китайская сторона будет рассматривать в соответствии с действующим законодательством и будет предпринимать необходимые консульские и другие действия".
По словам дипломата, правительственные ведомства Китая все еще проверяют информацию о плененных на войне в Украине китайцах и уточняют все связанные с этой ситуацией обстоятельства.
Позиция Китая по отношению к "украинскому кризису" (так в КНР называют войну - Ред.) является последовательной и четкой и заключается в "содействии мирным переговорам для прекращения конфликта".
Напомним, несколько дней назад украинский президент Владимир Зеленский заявил, что два гражданина Китая были захвачены на поле боя. Они воевали за агрессорку Россию.