Плетенчук объяснил, почему Россия «воюет со всем НАТО» только в студиях пропагандистов

Танкер / © Associated Press

Реклама

Кремль не решается противодействовать Соединенным Штатам в процессе задержания российских танкеров и фактически может только наблюдать за происходящим.

Об этом в эфире Эспрессо заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Что касается задержания российских танкеров Соединенными Штатами, то воевать со всем НАТО россияне могут только в студии Соловьева. В реальном же пространстве все, что им остается — это просто наблюдать, когда настоящая сверхдержава делает то, что ей нужно, а не кукольная, как РФ», — отметил он.

Реклама

По словам Плетенчука, вероятно, российская сторона не вмешивалась в этот процесс никоим образом.

«Поэтому, вероятно, россияне никак не вмешивались в этот процесс, а только наблюдали», — добавил представитель ВМС.

Он также обратил внимание на нормы международного морского права, имеющие принципиальное значение в таких ситуациях.

«Не следует забывать, что согласно международному морскому праву, сопровождаемое военными судно теряет иммунитет гражданского судна», — подчеркнул Плетенчук.

Реклама

По его словам, подобная практика создает для России дополнительные риски.

«Ситуация с одной стороны нуждается в сопровождении, а с другой — сразу теряется статус гражданского судна. Поэтому санкции могут действительно выглядеть по-разному», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что в Атлантическом океане американские войска при поддержке самолетов Королевских ВВС Британии высадились на борт и захватили российский танкер Marinera.

Мы ранее информировали, что среди экипажа нефтяного танкера Bella-1, который Береговая охрана США задержала за нарушение санкционного режима против РФ, находятся граждане Украины.