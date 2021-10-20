"Плевок в лицо Франции и ФРГ" — Кулеба об отговорках РФ провести встречу глав МИД "нормандской четверки"

"Плевок в лицо Франции и ФРГ" — Кулеба об отговорках РФ провести встречу глав МИД "нормандской четверки"

Встреча глав МИД стран "нормандской четверки" подготовит "почву" для саммита.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что его российский коллега Сергей Лавров не настроен на конструктивный разговор глав МИД стран лидеров "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция и РФ). В то время, как немецкий и французский коллеги готовы к такой встрече.

Об этом на брифинге заявил Кулеба.

"Сергей Лавров показывает, что он настроен не на конструктивный разговор министров, а на соревнования со своей собственной спикера в словесной эквилибристике. Поэтому слова Лаврова — это плевок в лицо Франции и Германии", — высказался Кулеба.

Глава украинского МИД напомнил о договоренности лидеров провести министерскую встречу, которая подготовит "почву" для саммита. Однако, по словам Кулебы, сигналов от России о готовности к ее проведению сих пор нет.

"Последнее заявление Сергея Лаврова подрывает процесс мирного урегулирования и идет вразрез с договоренностями лидеров государств "нормандского формата". Я призываю своего российского визави перестать от нас прятаться, набраться мужества и сесть за стол переговоров", — заявил Кулеба.

Напомним, Дмитрий Песков заявил, что между Украиной и РФ были контакты для определения перечня вопросов для обсуждения между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Но общего понимания относительно формулировки повестки дня возможной встречи пока нет.

Ранее в росСМИ появилась информация о, что именно хочет договориться Путин во время встречи с Зеленским. В опубликованном списке 12 вопросов.

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