ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
835
Время на прочтение
2 мин

"Плевок в лицо мира": Сибига резко отреагировал на новые угрозы Путина

Российский диктатор два дня подряд демонстрирует нежелание завершать войну и угрожает продолжением боевых действий зимой и атаками на морскую инфраструктуру.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Андрей Сибига

Глава МИД Украины Андрей Сибига / © Getty Images

Кремлевский диктатор Владимир Путин продолжает повышать градус эскалации, невзирая на активные разговоры о возможных переговорах. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратил внимание на то, что риторика Путина в последние дни свидетельствует об отсутствии реальных намерений останавливать кровопролитие.

Об этом дипломат написал в соцсети X.

Удары по портам и фактор Трампа

Сибига отметил, что уже второй день подряд российский диктатор делает заявления, демонстрирующие его настроенность на продолжение войны. Вчера Путин заявил о готовности воевать всю зиму, а сегодня перешел к угрозам морским портам и свободе судоходства.

Министр подчеркнул, что эти угрозы направлены, прежде всего, против Одессы. При этом он напомнил о позиции новоизбранного президента США по отношению к этому украинскому городу.

«Эти угрозы направлены, прежде всего, на Одессу, о которой президент Трамп говорил с большой теплотой», — отметил глава МИД.

Пора заставить Москву к миру

Украинский дипломат подчеркнул, что Россия должна прекратить тратить время мира, которое должно быть использовано для достижения мира. По его словам, если Путин снова проигнорирует призывы к деэскалации, реакция международного сообщества должна быть жесткой.

"Если этого не произойдет и Путин просто еще раз плюнет в лицо миру, должны быть последствия", - заявил Сибига.

Он также добавил, что команды Украины и США вместе с европейскими партнерами добились важного прогресса в дипломатической работе. Теперь, по мнению министра, пора «заставить источник войны в Москве прекратить ее».

Напомним, Путин пригрозил Европе «катастрофой» . Российский «фюрер» пригрозил европейским странам «последствиями», если они отважятся начать военный конфликт с Россией.

Дата публикации
Количество просмотров
835
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie