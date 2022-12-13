"Плодотворный день для Украины": Зеленский отчитался о своих успехах на международной арене

Президент Владимир Зеленский рассказал о своем "плодотворном дне" и успехах на международной арене.

Об этом глава государства сказал в традиционном вечернем видеообращении вечером, 13 декабря.

По его словам, во Франции прошли две конференции в поддержку Украины. Их результат – миллиард евро помощи, прежде всего энергетике.

"Сегодня я участвовал в обеих конференциях в Париже. Первая касалась в большей степени наших межгосударственных отношений. Второй форум был ориентирован на бизнес Франции.

Украинские члены правительства представили французским предпринимателям возможности для инвестирования в Украину уже сейчас, когда война еще продолжается, и после нашей победы. Обсудили и то, что мы можем дополнительно сделать для усиления нашего государства на европейском уровне", — отметил Зеленский.

Помимо Франции решение о предоставлении дополнительных пакетов поддержки объявили Чехия, Испания, Швейцария. Итальянский Сенат принял решение о вооруженной поддержке. Норвегия готовит новую программу поддержки.

Переговоры с президентом Евросовета

Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Глава государства поблагодарил за решение о 18 миллиардах евро для Украины в следующем году и за увеличение Европейского фонда мира на 2 миллиарда евро.

"Эти средства могут значительно помочь нам сохранять социальную стабильность. Готовлюсь и к участию в заседании Европейского совета 15 декабря", – сообщил он.

Обращение к Новой Зеландии

Зеленский обратился к парламенту и народу Новой Зеландии.

"Рассказал о нашей формуле мира, о специальном саммите, который мы созываем для реализации нашей формулы. И призвал Новую Зеландию взять на себя лидерство в поддержке на международном уровне одного из пунктов формулы мира – того, который касается экологической безопасности и разминирования.

Новая Зеландия – одна из тех стран, которая понимает, что разрушение окружающей среды равно разрушению жизни, и которая может помочь дипломатической мобилизации своего региона ради того, чтобы реализовать украинскую формулу мира", – подытожил он.