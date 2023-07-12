"Плохая для вас новость": Байден пошутил во время встречи с Зеленским (видео)

Президент США Джо Байден на полях саммита НАТО пошутил во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он отметил, что у него есть "плохие новости для Украины".

Об этом шла речь во время совместного брифинга президентов США и Украины.

Байден в своей вступительной речи подчеркнул, что он увлекается украинским народом, смело противостоящим российской агрессии. Он признал, что украинцы переживают, потому что оружие может не слишком быстро поступать. Байден также подчеркнул, что Украина в будущем будет членом НАТО и "все это еще отпразднуют".

В конце своих слов президент США решил пошутить, что "теперь Украина теперь никуда не денется от США".

"Я хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете. Плохая для вас новость о том, что мы никуда не денемся, мы от вас не отстанем", — сказал Байден и улыбнулся.

Байден пошутил во время встречи с Зеленским

Напомним, Зеленский сообщил, что на полях саммита НАТО в Вильнюсе провел переговоры с главой Белого дома Джо Байденом.

Байден заявил, что представители "Большой семерки" поддержали декларацию, в которой говорится, что поддержка Украины будет продолжаться и в будущем.

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