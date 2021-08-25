Плохая идея: американские конгрессмены посетили Кабул без разрешения Госдепа

В Госдепе узнали о поездке лишь тогда, когда самолет с конгрессменами уже направлялся в Афганистан.

Члены Палаты представителей США Сет Мултон и Питер Мейер посетили аэропорт в Кабуле, в котором проходит эвакуация тысяч людей, которые хотят покинуть Афганистан.

Об этом информирует Associated Press.

Обескураженный американский персонал был вынужден выделять ресурсы и сили военных для обеспечения безопасности политиков, ведь визит стал неожиданностью как для Пентагона, так и для Госдепа. Там узнали о поездке лишь когда самолёт с конгрессменами уже направлялся в Кабул. В Госдепартаменте, Министерстве обороны и Белом доме пришли в ярость, узнав о поездке, потому что она была проведена без какой-либо координации с дипломатами и военными, отвечающими за эвакуацию людей из Афганистана.

В СМИИ отметили, что считают такую поездку плохой идеей, так как американские военные из-за неё отвлеклись от своей главной задачи: эвакуации из Афганистана спасающихся от движения "Талибан" гражданских лиц.

Оба конгрессмена посетили Афганистан, чтобы убедиться в необходимости продления крайнего срока вывода американских войск из страны, который в настоящее время намечен на 31 августа.

Мултон - конгрессмен-демократ, Мейер - республиканец. Мултон в прошлом служил в морской пехоте США.

Добавим, что президент США Джо Байден считает, что ИГ ищет возможность для атак на американских военных и их союзников в Афганистане.

Напомним:

Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска , которые должны покинуть страну до 31 августа этого года.

, которые должны покинуть страну до 31 августа этого года. После 15 августа террористическое движение "Талибан" захватил все крупные города Афганистана, в том числе и Кабул.

все крупные города Афганистана, в том числе и Кабул. В связи с этим США и другие страны были вынуждены активизировать эвакуацию своих граждан. Сам аэропорт находится под охраной американских военных и их союзников.

своих граждан. Сам аэропорт находится под охраной американских военных и их союзников. Между тем движение "Талибан" уже начал формировать правительство , назначив нескольких временных министров.

, назначив нескольких временных министров. Директор ЦРУ тайно встречался с лидером "Талибана" в Кабуле — WP

в Кабуле — WP Стрельба по толпе, жесткие правила для женщин и военное сопротивление на Севере: как живет Афганистан с приходом талибов.

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