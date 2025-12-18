"Плохое, очень плохое или никакое": Арахамия о жесткой реальности мирного соглашения с РФ

Арахамия озвучил сценарии мирного соглашения с Россией / © Getty Images

Мирное соглашение с Россией будет «плохим, очень плохим или его не будет вообще», и в таком случае война продолжится.

Об этом заявил глава правящей фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия во время мероприятия NV.

Арахамия считает, что хорошего соглашения с Россией о прекращении боевых действий быть не может.

«Хотя много людей, которые до сих пор считают, что мы должны настаивать на каких-то фантастических условиях соглашения. То есть оно будет либо плохим, либо очень плохим, мы все понимаем. Или его не будет», — заявил глава фракции «Слуга народа».

Арахамию спросили, какая вероятность заключения соглашения на этом этапе переговоров. Он отметил, что давление на Украину больше, чем на РФ. Но все равно шанс есть, в то время как без участия американцев шансов на соглашение не будет.

«С американцами сейчас, несмотря на то, что они давят больше на нас, чем на них, мы все понимаем, да? Но есть шенс. Без них, я считаю, что шансов не будет, будет только военный путь для решения проблемы», — говорит политик.

В то же время он заверил, что все понимают красные линии такого соглашения. По словам Арахамии, для Украины важны гарантии безопасности, что вторжение не повторится. Россия в свою очередь требует отдать ей Донбасс, на что Украина не может согласиться.

«И здесь у нас красная линия, что мы не можем отдать наш Донбасс. Даже если бы какие-то политики нашлись, какие бы это предлагали, я уверен … это невозможно имплементировать. Даже об этом говорить невозможно, … а точно нельзя в закон какой-то там совать, тем более — голосовать», — объяснил Арахамия.

На какой компромисс может согласиться Украина по Донбассу

По мнению Арахамии, вокруг Донбасса делать какие-то гибридные модели. Но для этого нужно, чтобы россияне к этому были готовы.

«Держдеп там ищет исторические прецеденты, которые были вообще по сложным вопросам: Босния — Герцеговина, что было после распада Югославии», — отметил он.

Статья 5 НАТО для Украины

Арахамия отметил, что даже гарантии безопасности на уровне статьи 5 соглашения о НАТО не являются 100% действенными для Украины, ведь фактически их никто никогда не применял.

«Но если вы откроете и посмотрите сейчас в Википедии 5 статью НАТО, вы почитаете, там написано — в случае военной агрессии страны НАТО в течение 72 часов должны собраться и сделать консультации. Я извиняюсь, но 24 февраля за 72 часа мы почти потеряли Украину. Нас это не устраивает. … То есть должна быть конкретика: количество оружия, какого оружия, сколько у нас армия, как она финансируется, как у нас есть так называемые пакеты сдерживания, ракеты там и так далее», — рассказал глава фракции «Слуги народа».

Ранее российский диктатор Путин пригрозил новыми захватами территорий Украины в случае срыва переговоров.