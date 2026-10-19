Плохая подготовка к зиме в Киеве: Корецкий намекнул, кто виноват

Сергей Корецкий / © ТСН

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Власти Киева могли лучше подготовиться к зиме, потому что правительство активно помогает в этом.

Об этом в интервью Би-си-си заявил премьер Сергей Корецкий.

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«По некоторым незавершенным, недоделанным объектам, правительство сейчас перенимает на себя строительство и защиты, и резерва, потому что у нас другого варианта просто нет. Нет времени ждать. В то же время выбора у нас тоже другого нет, кроме как совместными усилиями отстаивать и держать устойчивость Киева. Главное — не мыслить короткими перебежками. Еще раз хочу подтвердить, что правительство, как никогда, конструктивное и практическое. И очень надеюсь, что господин Кличко это подтверждает: и ту помощь, которую мы физически оказали, и денежную, и так далее», — сказал он.

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По его мнению, «нечестно манипулировать тем, что мы на две с половиной недели приостановили платежи из-за финансового разрыва».

Что предшествовало

Владимир Зеленский заявил, что Киев хуже всего подготовлен к зиме и анонсировал «неотложные безопасность и управленческие шаги». Президент сообщил, что начал консультации по «неотложным шагам безопасности и управлению, чтобы исправить ситуацию в городе, ускорить реализацию „плана устойчивости“ Киева и гарантировать больше поддержки для людей».

Мэр Киева Виталий Кличко категорически отверг обвинения президента Украины Владимира Зеленского в том, что Киев хуже всего подготовился к очередной зиме в условиях войны. Он заявил, что городские власти стремятся обеспечить жизнедеятельность столицы «несмотря на подлые пощечины, которые постоянно пытаются отвесить центральные власти». Кличко 14 октября выступил в Верховной Раде, где отчитывался перед народными депутатами о подготовке в столице.

17 октября под зданием Киевской городской госадминистрации в центре столицы собрался митинг с требованием отставки Виталия Кличко. Акцию инициировали представители общественных организаций, активисты и ветераны, заявляющие о системных проблемах в управлении столицы. В частности, Кличко, по их мнению, не обеспечил должной подготовки столицы к зиме и осени. Есть и те, кто пришел поддержать главу столицы.

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