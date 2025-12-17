Украина требует справедливого мира / © unsplash.com

Европейские лидеры считают, что мирное соглашение в пользу Кремля чревато расширением войны, которое может охватить весь континент.

Об этом пишет издание WSJ.

В опубликованной обновленной Стратегии национальной безопасности США обвиняют европейцев в «нереалистических ожиданиях» войны. За несколько дней до обнародования этого документа европейские лидеры предостерегли президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он не соглашался на значительные уступки в переговорах с США, не согласовав детали того, что Вашингтон предложит, если Россия нарушит мирное соглашение и снова нападет на Украину.

«Мы хотим мира. Но не мира, который на самом деле — капитуляция», — заявил в прошлом месяце президент Франции Эммануэль Макрон.

Он описал такой мир как соглашение, «дающее России полную свободу продолжать идти дальше» и ставить под угрозу Европу.

«Представьте себе, что Путин достиг своей цели. Украина под давлением российской оккупации, его войска давят на более длинную границу с НАТО, и значительно возрастает риск вооруженного нападения на нас», — такой сценарий описал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте накануне.

Он отметил, что НАТО придется существенно усилить свое присутствие вблизи границ с Россией и столкнуться с финансово болезненным ускорением военных расходов, что будет превышать запланированное увеличение расходов на оборону.

«Европейцы в течение месяцев работали над тем, чтобы предотвратить Вашингтон от мирных предложений, которые они считают слишком выгодными для России. Европейские лидеры недавно присоединились к Украине в отклонении призыва Белого дома в Киев вывести войска с хорошо укрепленной территории, которую украинские силы удерживают на Донбассе, опасаясь, что получение Россией этих территорий облегчит будущее вторжение РФ», — отмечает издание.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что сейчас проходят «наиболее интенсивные и целенаправленные переговоры о мире» с начала войны.

Немецкое издание Bild отмечает, что после переговоров в Берлине Запад заговорил о конце войны в Украине. Политики считают, что сейчас он «ближе, чем когда-либо». В частности, такого же мнения придерживается президент США Дональд Трамп.