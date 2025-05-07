Плохое мирное соглашение для Украины: в ЕК предостерегли о новой угрозе от Путина

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила 7 мая, что президент России Владимир Путин может начать новые, более масштабные атаки, если Украина не получит мирного соглашения с Москвой на своих условиях.

Об этом глава ЕК заявила во время своего выступления в Европарламенте по случаю 80-летия завершения Второй мировой войны, пишет Politico.

«То, как закончится эта война (России против Украины — ред.), будет определять будущее нашего континента на поколения вперед. Плохое соглашение может подтолкнуть Путина к новым нападениям», — высказалась фон дер Ляйен.

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Она подчеркнула, что мирное соглашение будет долговечным только тогда, когда будет гарантировать суверенитет Украины, ее территориальную целостность и уважение стремления стать членом Евросоюза.

«Мы все видели, как Россия ведет переговоры. Они бомбят. Они запугивают. Они прячут обещания под завалами», — отметила президент Еврокомиссии.

Как ЕС должен помочь Украине в переговорах о мире?

По ее словам, для помощи президенту Украины Владимиру Зеленскому вести переговоры на своих условиях ЕС должен поддержать оборонную промышленность государства, заключив контракты на закупку со своей промышленностью. Блок должен полностью прекратить импорт российского газа и продолжать процесс вступления Украины в ЕС.

«В нашей истории мир и европейская интеграция всегда шли рядом. Поэтому давайте приведем Украину в наш союз. Давайте идти по пути мира вместе», — резюмировала фон дер Ляйен.

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Мирный план Трампа для Украины

Напомним, издание Reuters сообщало, что президент США Дональд Трамп представил «окончательный» мирный план по урегулированию войны в Украине. Он предполагает следующее: полная остановка боевых действий и старт переговоров между Киевом и Москвой; международные гарантии безопасности для Украины без вступления в НАТО, но с перспективой членства в ЕС; сотрудничество США с Украиной в добывающей отрасли, восстановление страны; снятие санкций с РФ, возобновление торговли с Москвой; США признают контроль РФ над Крымом и частями востока и юга; Украина возвращает Харьковщину, ЗАЭС и Каховскую ГЭС, но энергоресурсы контролируются США и распределяются между сторонами.

Издание The Telegraph информировало, что Киев внес свои правки. Главные требования Украины: базирование мирного соглашения на международном праве, четкие гарантии безопасности, восстановление роли государства в мирном процессе, непризнание Крыма российским, отсутствие ограничений на численность ВСУ.