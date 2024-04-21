Плохой день для Путина: в МИДе прокомментировали голосование за помощь Украине

Кулеба выразил благодарность представителям Конгресса США и его спикеру.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что 20 апреля стало "плохим днем для Путина", поскольку Палата представителей одобрила пакет помощи для Украины.

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Об этом Кулеба написал в соцсети Х.

"Плохой день для Путина. Плохой день для любого, кто решился поверить, что Америка может пошатнуться, когда речь идет о защите того, что и кого она отстаивает", — отметил Кулеба.

Он выразил благодарность представителям Конгресса США, ее спикеру и членам обеих партий за принятие долгожданного законопроекта о помощи Украине.

"Каждый, кто сделал это решение реальностью, сделал верный выбор. Соединенные Штаты подтвердили свое глобальное лидерство", — отметил Кулеба.

Кулеба подчеркнул, что Украина с нетерпением ждет скорого принятия законопроекта Сенатом США, его подписания президентом страны Джо Байденом "и того, что его ощутят наши воины на передовой".

Напомним, ранее сообщалось, что в Сенате заявили, что голосование за законопроект о помощи Украине состоится во вторник, 23 апреля.

Кроме того, мы ранее сообщали, что президент США Джо Байден прокомментировал голосование за помощь Украине в Конгрессе.

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