«Плохой день для Украины»: эксминистр Кулеба о законе относительно НАБУ и САП

Дмитрий Кулеба / © скриншот с видео

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Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о плохом дне для Украины на фоне закона об ограничении независимости антикоррупционных органов НАБУ и САП.

Об этом он написал в Facebook.

«Это плохой день для Украины. И это не о НАБУ и не о САП. Это о желании людей жить в справедливой стране. Когда через 24 часа разыгрывается спектакль, и все должны это съесть, это не о справедливости», — отметил эксминистр.

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Он напомнил, что независимость антикоррупционных органов является достижением революции достоинства.

«Я понимаю, что для многих во власти Революция достоинства является лишь ежегодным сообщением в соцсетях. Но для миллионов людей это была жертва справедливости ради. И ее нельзя обнулить голосованием и скорыми подписями», — рассуждает Кулеба.

Судя по посту, экс-министр был уверен, что президент Зеленский не подпишет закон.

«У Президента выбор — стать на сторону народа или не стать. И это опять-таки не о НАБУ и не о САП. Это о народе», — писал Кулеба.

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Заметим, что свой пост он опубликовал еще до подписания главой государства закона. По состоянию на момент публикации новости документ был уже подписан президентом Зеленским.

Напомним, что сегодня, 22 июля, Верховная Рада приняла скандальный законопроект, отдельные пункты которого ликвидируют независимость НАБУ и САП и подчиняют их деятельность генпрокурору.