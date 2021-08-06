"Плюс один президент": Кулеба порадовал новостью об увеличении участников Крымской платформы до 33

До 23 августа число подтвержденных участников еще увеличится, уверяет министр.

Количество государств участников на первом учредительном саммите Крымской платформы, который состоится 23 августа в Киеве, возросло до 33.

6 августа свой визит на саммит в Киев подтвердил еще один президент. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

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"Сегодня получили еще одно подтверждение: +1 президент приедет в Киев на учредительный саммит Крымской платформы. Общее количество участников возросло до 33. Международная поддержка Крымской платформы растет и новые подтверждения непременно будут", — написал Кулеба. О президенте какой страны идет речь, министр не уточнил.

В комментарии ТСН.ua, Кулеба также отметил: "На саммит Крымской платформы мы ожидаем более трех десятков делегаций во главе с президентами, премьер министрами, руководителями парламентов, министрами иностранных дел, руководителями международных организаций. В пятницу, 6 августа, мы получили ноту о присоединении уже 33-го партнера к Крымской платформе. Я ожидаю, что цифра еще будет расти до саммита".

Сегодня получили еще одно подтверждение: +1 президент приедет в Киев на учредительный саммит Крымской платформы. Общее количество участников возросло до 33. Международная поддержка Крымской платформы растет и новые подтверждения непременно будут — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 6, 2021

К слову, 6 августа ТСН.ua расспросил у Дмитрия Кулебы еще больше подробностей по подготовке Крымской платформы. По словам министра, Франция и Турция еще определяются, на каком уровне будут представлены.

Напомним, в День Государственного Флага Украины, 23 августа, в Киеве состоится первый учредительный саммит Крымской платформы. Это первый шаг к созданию крупного международного формата по деоккупации Крыма, который наконец будет начат на восьмой год после аннексии.

Ранее ТСН.ua разбирался, почему лидеры США, Германии и Франции не захотели приехать в Киев, и что ждет Крымскую платформу после первого учредительного саммита. Уже известно, что США на Крымской платформе представит министр транспорта.

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