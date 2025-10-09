- Дата публикации
По 50 тысяч ежемесячно. Пуртова рассказала, кто из военнопленных может получить новую помощь
Верховная Рада Украины проголосовала во втором чтении за законопроект, предусматривающий выплаты по 50 тысяч грн находящимся на лечении пленным. Выплата будет производиться в течение 3 месяцев.
Как сообщила инициатор законапроекта, народный депутат от "Слуги Народа", заместитель председателя Комитета ВР по вопросам бюджета Анна Пуртова , выплаты будут получать освобожденные из плена военные, которые имеют заболевания и нуждаются в длительном стационарном лечении. Поддержали этот законопроект 244 депутата.
"Отныне военнослужащие, которые после освобождения из плена нуждаются в длительном стационарном лечении - более 30 дней, будут получать ежемесячную выплату в размере 50 тыс. грн", - подчеркнула парламентария.
По ее словам, эти деньги не на лечение, а именно на поддержку военных . Все медицинские расходы покрывает государство. Пуртова подчеркнула, что государство должно обеспечить военнопленных, вернувшихся домой не только выплатами, но и качественной медициной, реабилитацией и социальной адаптацией.
Закон предусматривает:
Ежемесячную выплату 50 000 грн военным, которые после освобождения из плена нуждаются в стационарном лечении.
Урегулирование порядка выдачи справок о травмах или заболеваниях , полученных во время пребывания в плену.
Отметим, что сейчас такие выплаты предусматривались только для военных, получивших во время плена травмы (ранения, контузии, увечья). Новый закон распространяет эту поддержку и на тех, кто получил или обострил тяжелые заболевания в условиях плена.