По 50 тысяч ежемесячно. Пуртова рассказала, кто из военнопленных может получить новую помощь

Реклама

Как сообщила инициатор законапроекта, народный депутат от "Слуги Народа", заместитель председателя Комитета ВР по вопросам бюджета Анна Пуртова , выплаты будут получать освобожденные из плена военные, которые имеют заболевания и нуждаются в длительном стационарном лечении. Поддержали этот законопроект 244 депутата.

"Отныне военнослужащие, которые после освобождения из плена нуждаются в длительном стационарном лечении - более 30 дней, будут получать ежемесячную выплату в размере 50 тыс. грн", - подчеркнула парламентария.

По ее словам, эти деньги не на лечение, а именно на поддержку военных . Все медицинские расходы покрывает государство. Пуртова подчеркнула, что государство должно обеспечить военнопленных, вернувшихся домой не только выплатами, но и качественной медициной, реабилитацией и социальной адаптацией.

Реклама

Закон предусматривает:

Ежемесячную выплату 50 000 грн военным, которые после освобождения из плена нуждаются в стационарном лечении.

Урегулирование порядка выдачи справок о травмах или заболеваниях , полученных во время пребывания в плену.

Отметим, что сейчас такие выплаты предусматривались только для военных, получивших во время плена травмы (ранения, контузии, увечья). Новый закон распространяет эту поддержку и на тех, кто получил или обострил тяжелые заболевания в условиях плена.