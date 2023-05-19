По чем ударят новые санкции против РФ: лидеры G7 выступили с заявлением

Появляется все больше подробностей о новых санкциях G7 против России.

В своем заявлении лидеры стран "Большой семерки" отметили, что "лишат Россию технологий, промышленного оборудования и услуг G7, поддерживающих ее военную машину".

Об этом информирует BBC.

Меры ограничат экспорт товаров, “важных для России в поле боя”.

Санкции будут также касаться групп, обвиненных в перемещении материалов на фронт для Москвы.

Дальнейшие санкции и меры преследуют цель "увеличить расходы для России и тех, кто поддерживает ее военные усилия", а также опираться на усилия, направленные на то, чтобы "обеспечить то, чтобы Россия больше не могла использовать доступность энергии как оружие", заявили лидеры Большой семерки. Об этом говорится в заявлении саммита G7 в Хиросиме, передает CNN.

"Мы расширим наши действия, чтобы гарантировать, что экспорт всех средств, критических для агрессии России, включая используемые Россией на поле боя, будет ограничен во всех наших юрисдикциях", — говорится в заявлении.

Это будет включать "экспорт промышленного оборудования, инструментов и других технологий, которые Россия использует для восстановления своей военной машины", — говорится в заявлении.

Лидеры G7 также подтвердили свое обязательство оказывать "финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку, в которой нуждается Украина, сколько угодно", повторяя предварительные обещания поддержки Киева.

Наша поддержка Украины не ослабится. Мы не устанем в своем обязательстве смягчить влияние незаконных действий России на остальной мир», – говорится в заявлении.

Напомним, перед саммитом лидеров Большой семерки (G7) в Японии партнеры Украины обсуждали запрет на большинство экспорта в Россию. Таким образом США и союзники стремятся усилить экономическое давление на президента РФ Владимира Путина из-за развязанной Кремлем войны.

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