По делу о покушении на Шефира прокуратура рассматривает несколько версий

По делу о покушении на Шефира прокуратура рассматривает несколько версий

На месте преступления находится руководство всех правоохранительных органов.

По делу о покушении на Сергея Шефира рассматриваются несколько версий. Но их пока не будут озвучивать, чтобы не навредить следствию.

Об этом во время брифинга сообщил руководитель прокуратуры Киевской области Алексей Хоменко, пишет РБК-Украина.

"Сейчас отрабатывается ряд версий. С учетом того, что продолжается осмотр места происшествия, продолжаются оперативные мероприятия, я не могу озвучить эти версии, поскольку это повредит следствию", — отметил Хоменко.

Он добавил, что на месте преступления находится руководство всех правоохранительных органов. Он также уточнил, что водитель Шефира после стрельбы самостоятельно доехал до безопасной парковки, после чего уже вызвали скорую и полицию.

Напомним:

Советник председателя Офиса Михаил Подоляк связал покушение на Шефира с борьбой против олигархов президента Владимира Зеленского. Он назвал это "ни чем иным, как попыткой демонстративного убийства ключевого члена команды".

президента Владимира Зеленского. Он назвал это "ни чем иным, как попыткой демонстративного убийства ключевого члена команды". Вызовом всей правоохранительной системе назвала нападение на авто Сергей Шефира генпрокурор Венедиктова. Она сейчас находится на месте обстрела вместе со следователями.

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