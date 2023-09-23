По дороге из заокеанского турне Зеленский остановился в Польше и вручил награду Дуде (фото)

В субботу, 23 сентября, президент Украины Владимир Зеленский по дороге из заокеанского турне сделал короткую остановку в Польше, чтобы наградить двух польских волонтеров в то время, когда отношения между Киевом и Варшавой очень напряжены, в частности, из-за импорта украинского зерна, который уже почти пол года блокирует Польша.

Об этом он написал в соцсети Х (ранее известные как Twitter).

Возвращаясь из США и Канады, Зеленский остановился в восточнопольском городе Люблине, где украинский президент, по его словам, "имел честь наградить двух выдающихся поляков-волонтеров украинскими государственными наградами".

Среди награжденных – журналистка TVN Discovery Poland Бьянка Залевская, которая помогала оказывать гуманитарную помощь украинцам и транспортировать раненых детей в польские больницы.

Президент Зеленский вручает награду журналистке Бьянцы Залевской / Фото: Сайт президента Украины

Награду также получил Дамиан Дуда – волонтер и медик, который собрал бригаду медиков для спасения наших раненых бойцов на передовой, а также создал фонд помощи медикам, организовывал тренировки и жизненно необходимую медицинскую помощь.

Президент Зеленский вручает награду волонтеру Дамиану Дуди / Фото: Сайт президента Украины

"Благодарю всю Польшу за неоценимую поддержку и солидарность, которая помогает защищать свободу всей нашей Европы!" – подчеркнул в своем сообщении президент Украины.

По информации польских СМИ, во время неожиданной остановки в Польше Зеленский не встречался с польскими официальными лицами.

Почему обострились отношения между Польшей и Украиной

На прошлой неделе Польша продлила эмбарго на украинское зерно, чтобы защитить интересы своих фермеров, вызвав спор с Киевом, несмотря на то, что он является близким партнером.

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Украина подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) на Польшу, Словакию и Венгрию, которые также сохранили ограничения на украинское зерно, несмотря на их отмену Брюсселем.

Во вторник, 19 сентября, украинский президент осудил в ООН тот факт, что "некоторые страны, солидарные с Украиной косвенно поддерживают Россию". Это вызвало возмущение Варшавы, вызвавшей украинского посла.

Тогда же Польша объявила, что больше не будет поставлять новое оружие Киеву, а просто продолжит согласованные поставки и сосредоточится на модернизации своей армии.

Варшава является одним из главных союзников Киева в вооруженном конфликте против России, через ее территорию в основном проходит западная военная помощь.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что встретится со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, как с другом, "с глазу на глаз, точно не в свете камер".

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