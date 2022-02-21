По фактам мобилизации жителей Донбасса и принудительного вывоза гражданских в РФ в Украине начаты уголовные производства

По фактам мобилизации жителей Донбасса и принудительного вывоза гражданских в РФ в Украине начаты уголовные производства

По словам Венедиктовой, такие действия оккупационных администраций незаконны.

Оккупационные администрации на временно неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей в течение последних дней осуществляют незаконное перемещение населения в РФ, а мужчин, напротив, не выпускают, принуждая к вступлению в ряды так называемых "вооруженных сил ЛНР и ДНР".

По этим фактам Луганская и Донецкая областные прокуратуры уже зарегистрировали уголовные производства относительно нарушения законов и обычаев войны (ч.1. ст. 438 УК Украины), сообщила в понедельник, 21 февраля, генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Под видом так называемой "эвакуации", для которой нет никаких оснований, осуществляется фактически депортация граждан, являющихся гражданскими лицами, на территорию Российской Федерации. Среди них незащищенные категории наших граждан: дети-сироты, ученики интернатов, пациенты психоневрологических лечебных учреждений", — написала она на странице Facebook.

По словам генпрокурора, все действия приводят к нарушению положений ст. 49 Женевской конвенции (IV) о защите жертв войны 1949 года и ст. 85(4)(а) Дополнительного протокола 1 к Женевским конвенциям и являются военными преступлениями.

"В то же время главари "ЛНР" и "ДНР" принуждают жителей становиться на военный учет, принимать присягу на верность оккупационной администрации, присваивая им "военные звания". Жителям присылают "повестки", угрожая уголовной ответственностью за уклонение от вступления в их ряды. Также происходят незаконные задержания посреди улиц и принудительные доставки в "призывные пункты", — отметила Венедиктова.

По ее словам, такие действия оккупационных администраций незаконны. Это серьезное нарушение норм международного гуманитарного права, предусмотренных, в частности, статьями 51, 147 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны и признанных военными преступлениями.

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"Такие действия совершаются оккупационными администрациями не в первый раз. Органами прокуратуры уже осуществляются процессуальное руководство в уголовных производствах по аналогичным фактам. 4 февраля 2022 года, в частности, уже было сообщено о подозрении «начальнику отдела военного комиссариата ЛНР по Октябрьскому и Ленинскому районам». ст.438, ч.2 ст.110, ч.2 ст.260 УК Украины", — отметила она.

Вместе с тем, на фоне последних событий оккупационные администрации активизировали незаконную деятельность по принуждению к вступлению в так называемые "вооруженные силы ЛНР и ДНР".

"Лица, не желающие вступать в незаконные вооруженные формирования, являются жертвами международного преступления и требуют соответствующей защиты от уголовного правонарушения. Статья 51 Женевской Конвенции IV предусматривает, что лица, находящиеся под защитой, не могут быть принуждены выполнять любую работу, которая предусматривала бы их участие в военных операциях", — отметила генпрокурор.

Венедиктова подчеркнула, что в результате этого органы прокуратуры вносят соответствующие сведения в ЕРДР по ст. 438 УК Украины и призывают граждан, в отношении которых совершаются военные преступления, информировать украинские органы прокуратуры и правопорядка для соответствующего реагирования.

Напомним:

На неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса оккупанты объявили о принудительном вывозе населения в Россию, пугая местных жителей мифическим "наступлением" украинских войск. Жителям оккупированных территорий стали приходить на телефоны СМС с перечнем КПП, куда владельцы своих автомобилей должны ехать. Однако вывозить будут не всех. Оккупанты запретили выезд из ОРДЛО мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет. Принудительный вывоз людей запланировали начать уже сегодня вечером. Первыми, по сообщениям российских СМИ и телеграм-каналов, стали вывозить детей из интернатов.

В ОРДЛО после принудительного вывоза населения объявили мобилизацию

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