По иску Порошенко: Верховный Суд вызывает Зеленского на заседание

Заседание состоится 28 февраля 2022 года.

Верховный суд Украины вызвал президента Владимира Зеленского на заседание по иску экс-президента Петра Порошенко.

Повестку о вызовеопубликовал на своей странице в соцсети адвокат Порошенко Игорь Головань.

Отмечается, что суд вызывает президента для участия в судебном заседании по рассмотрению административного дела "о признании бездействия противоправным и обязательства совершить определенные действия". Речь идет о комментировании Зеленским "пленок Медведчука".

Заседание было назначено на 28 февраля 2022 года на 15.00.

К слову, бывший президент подал иск 20 августа этого года. В нем просит суд признать противоправной деятельность Зеленского из-за его комментариев по поводу аудиозаписи разговоров депутата "ОПЗЖ" Виктора Медведчука с боевиками и представителями РФ. Порошенко просит суд обязать Зеленского обнародовать имеющуюся у него информацию, в частности, СБУ и разведки, о причастности пятого президента к торговле углем с российскими боевиками.

Напомним, Государственное бюро расследований официально подтвердило и опубликовало видео о вручении подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение вручили по делу о так называемом "угольном госизмене". Речь идет о совершении преступлений, предусмотренных ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористических организаций) Уголовного кодекса Украины.

В ДБР 23 декабря ждали экспрезидента Порошенко. Впрочем, он заявил, что сейчас находится в Польше. В ДБР придет, но только тогда, когда вернется. По его словам, это будет не раньше, чем в начале января.

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