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По меньшей мере два мировых лидера тайно вели переговоры с Путиным, и это не Орбан и Фицо — президент Сербии.
Александр Вучич утверждает, что не виделся с Путиным больше трех лет, но поедет в Москву 9 мая.
По меньшей мере два мировых лидера тайно вели переговоры с Путиным. И это не Орбан и Фицо, а «многие другие».
Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью блогеру Марио Науфалу.
Сам Вучич утверждает, что не виделся с Путиным больше трех лет, но поедет в Москву 9 мая.
Ранее сообщалось, что глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на этой неделе посетит Вашингтон, где встретится с представителем президента США Дональда Трампа.