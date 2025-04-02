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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
5003
Время на прочтение
1 мин

По меньшей мере два мировых лидера тайно вели переговоры с Путиным, и это не Орбан и Фицо — президент Сербии.

Александр Вучич утверждает, что не виделся с Путиным больше трех лет, но поедет в Москву 9 мая.

Автор публикации
Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич / © Associated Press

По меньшей мере два мировых лидера тайно вели переговоры с Путиным. И это не Орбан и Фицо, а «многие другие».

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью блогеру Марио Науфалу.

Сам Вучич утверждает, что не виделся с Путиным больше трех лет, но поедет в Москву 9 мая.

Ранее сообщалось, что глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на этой неделе посетит Вашингтон, где встретится с представителем президента США Дональда Трампа.

Дата публикации
Количество просмотров
5003
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