"По первоначальному плану РФ Украины уже не должно было существовать": Кулеба назвал единственный способ разрешения конфликта с Россией

"По первоначальному плану РФ Украины уже не должно было существовать": Кулеба назвал единственный способ разрешения конфликта с Россией

Кулеба говорит, что сейчас все усилия направлены на то, чтобы РФ двигалась по дипломатическому пути.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что единственным разрешением конфликта с РФ является дипломатический путь, в результате которого российские войска должны покинуть Донбасс и незаконно аннексированный Крым. Только после этого, по словам Кулебы, конфликт с Россией будет завершен.

Об этом глава МИД сказал на брифинге.

Кулеба подчеркнул, что если Россия готова к урегулированию ситуации, она должна продолжить переговоры.

"Все усилия сейчас направлены на то, чтобы Россия двигалась по дипломатическому пути. Единственное разрешение конфликта — дипломатическое. Если Россия действительно стремится к политическому урегулированию, она должна продолжить переговоры. Этот конфликт будет разрешен тогда, когда остаток российские солдаты покинут Донбасс, Крым и Севастополь", – заявил Кулеба.

Кроме того, глава МИД добавил, что по первоначальному плану Российской Федерации Украины уже не должно было существовать как государства. Впрочем, несмотря на попытки страны-агрессорки, Украина с 2014 укрепила армию, дипломатические возможности и заручилась поддержкой международных партнеров.

"Мы с вами прошли через безумные испытания. Мы прошли через самые трудные моменты нашей истории. Когда ракеты, когда снаряды падали на нашу землю, когда соотечественники погибали, но мы были достаточно сильны, чтобы пережить это, преодолеть и крепко встать на ноги. И сегодня Украина очень крепкая. У нас есть сильная армия, сильная дипломатия и сильные партнеры", — подытожил министр.

Напомним, замглавы МИД РФ Сергей Рябков уверяет, что Москва, мол, не собирается нападать на Украину и риска полномасштабной войны в Европе нет.

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