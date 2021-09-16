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"По политическим мотивам": Кулеба рассказал, почему ООН проигнорировала "Крымскую платформу"

"По политическим мотивам": Кулеба рассказал, почему ООН проигнорировала "Крымскую платформу"

УНИАН

Организация не была представлена на мероприятии.

Организация объединенных наций (ООН) проигнорировала саммит Крымской платформы 23 августа. Причиной стали исключительно политические мотивы.

Об этом в четверг, 16 сентября, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба во время брифинга, сообщает РБК-Украина.

"Отмечу лишь один негативный момент в контексте нашего участия в ООН — это то, что эта организация проигнорировала саммит Крымской платформы и не была на нем представлена", — сказал Кулеба.

По его словам, это произошло совершенно по политическим мотивам.

"И мы будем говорить с руководством организации о недопустимости такого отношения, ведь ключевой задачей ООН является именно поддержание мира и безопасности", — добавил глава украинской дипломатии.

Напомним:

  • "Крымская платформа" — инициатива, которую начали как координационный механизм для возвращения вопроса Крыма в повестку дня, защиты прав людей на полуострове и содействия деоккупации. Первый учредительный саммит состоялся в Киеве 23 августа. В нем приняли участие представители 46 стран и межгосударственных организаций. В завершение встречи страны-участницы приняли совместную декларацию, в которой признали Россию государством-оккупантом.
  • Между тем в министерстве иностранных дел государства-агресорка заявляют — участие отдельных государств и организаций в мероприятии они рассматривают как посягательство на территориальную целостность РФ. Поэтому это неизбежно отразится на двусторонних отношениях с ними.

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