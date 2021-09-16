"По политическим мотивам": Кулеба рассказал, почему ООН проигнорировала "Крымскую платформу"

Организация не была представлена на мероприятии.
Организация объединенных наций (ООН) проигнорировала саммит Крымской платформы 23 августа. Причиной стали исключительно политические мотивы.
Об этом в четверг, 16 сентября, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба во время брифинга, сообщает РБК-Украина.
"Отмечу лишь один негативный момент в контексте нашего участия в ООН — это то, что эта организация проигнорировала саммит Крымской платформы и не была на нем представлена", — сказал Кулеба.
По его словам, это произошло совершенно по политическим мотивам.
"И мы будем говорить с руководством организации о недопустимости такого отношения, ведь ключевой задачей ООН является именно поддержание мира и безопасности", — добавил глава украинской дипломатии.
Напомним:
- "Крымская платформа" — инициатива, которую начали как координационный механизм для возвращения вопроса Крыма в повестку дня, защиты прав людей на полуострове и содействия деоккупации. Первый учредительный саммит состоялся в Киеве 23 августа. В нем приняли участие представители 46 стран и межгосударственных организаций. В завершение встречи страны-участницы приняли совместную декларацию, в которой признали Россию государством-оккупантом.
- Между тем в министерстве иностранных дел государства-агресорка заявляют — участие отдельных государств и организаций в мероприятии они рассматривают как посягательство на территориальную целостность РФ. Поэтому это неизбежно отразится на двусторонних отношениях с ними.