По Порошенко, Коломойскому, Медведчуку и другим подсанкционным лицам продолжается расследование: в чем их обвиняют

Все фигуранты подозреваются в тяжких и особо тяжких преступлениях.

Офис Генерального прокурора Украины проводит расследование в ряде уголовных производств в отношении известных бизнесменов и бывших топ-чиновников, попавших под санкции СНБО.

Об этом они сообщили на официальной странице.

Подозрение пятому президенту Украины и экслидеру ОПЗЖ

В декабре 2021 года пятому Президенту Украины объявили подозрение в государственной измене и содействии террористическим организациям. Вместе с ним в этом производстве фигурирует экслидер запрещенной партии "ОПЗЖ".

Их обвиняют в том, что в 2014-2015 годах они в сговоре с высшим руководством России организовали поставки угля с оккупированных территорий. В результате террористические организации "ЛНР/ДНР" получили более 3 млрд грн прибыли, а Украина стала энергетически зависимой от РФ.

Расследование было завершено в сентябре 2022 года, но сторона защиты затягивает процесс ознакомления с материалами дела. Поэтому прокуроры обратились в суд с требованием ограничить эти сроки до марта 2025 года.

Хищение нефти и сотрудничество с россиянами

Кроме этого дела бывшего нардепа и лидера "ОПЗЖ" судят за государственную измену и нарушение законов и обычаев войны (ст. 111, 438 УК Украины).

Его обвиняют в содействии должностным лицам РФ в разграблении украинских месторождений нефти и газа в Черном море. Также он передал секретную информацию о расположении воинской части и создал сеть влияния, которая должна распространять пророссийские нарративы в Украине.

В настоящее время в суде рассмотрено большинство доказательств стороны обвинения. Также суды наложили арест на 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 26 автомобилей, акции компаний, а также яхту стоимостью более 150 млн. евро.

Бизнесмены под следствием: хищение миллиардов и заказное убийство

Известный украинский бизнесмен, находящийся под стражей, подозревается в завладении более 5,36 млрд грн финансовых учреждений. Часть этих средств (4,1 млрд грн) была отмыта из-за незаконных операций.

Кроме того, его обвиняют в заказном убийстве директора юридической компании. Заказчик якобы хотел устранить потерпевшего из-за невыполнения требований об аннулировании решений акционерного общества.

Бегство через границу

Его бизнес-партнеру доложено о подозрении в незаконном пересечении государственной границы с помощью поддельных документов. Он использовал паспорт, объявленный утраченным в 2022 году.

Хищение миллионов и преступная организация

Еще одного известного бизнесмена, владельца банка "Финансы и Кредит", подозревают в хищении 113 млн. долларов США. Средства незаконно вывели через компании-нерезиденты, а сам подозреваемый сейчас скрывается за границей.

Его также подозревают в создании преступной организации, незаконно выведшей из Украины 608 млн грн. Он объявлен в розыск, а расследование продолжается.

Напомним, 12 февраля 2025 года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении бессрочных санкций против пятого президента Украины Петра Порошенко и еще четырех граждан.

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